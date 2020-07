ASUME FELIZ SU PRÓXIMA MATERNIDAD. Alejandra Baigorria contó que inició el tratamiento para congelar sus óvulos y convertirse en madre en el futuro.

“Estoy en tratamiento para congelar mis óvulos, siempre dije que quería ser madre. Este año cumplo 32 y para estar tranquila me he asesorado con un médico. No necesito tener una pareja para hacer realidad mi sueño. Si no llega el ‘príncipe azul’, que no creo que aparezca, tengo la posibilidad de ser madre”, comentó.

Asimismo, reveló que no le quita el sueño casarse. “Ya se ‘pinchó’ el globo, ya tuve anillo y me di cuenta de que no es un cuento de hadas”, concluyó.