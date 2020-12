Alejandra Baigorria revela que Mario Irivarren y Vania Bludau tenían buena química desde ‘Combate’

Alejandra Baigorria predijo que Mario Irivarren y Vania Bludau iban a terminar juntos, pues según señala, ellos tienen una buena amistad que se remonta a las épocas del reality ‘Combate’.

“Yo sabía que en algún momento se iban a tener que juntar, porque siempre nos juntábamos nosotros, tenemos un chat grupal de Combate y ahí había algo bonito, tienen una amistad bonita. Yo decía ‘puede ser’, pero todo a su tiempo y llegó, todo a su tiempo indicado”, comentó Alejandra Baigorria en América Espectáculos.

Por otro lado, Alejandra Baigorria reveló que le escribió a la enamorada pareja para desearle lo mejor. “Les he escrito a los dos y me dijeron que estaban felices. Les dije que no les importe nada y que disfruten”, añadió.

Asimismo, confirmó que viajará con Said Palao a Miami, para disfrutar de unas vacaciones y unirse a Mario Irivarren y Vania Bludau. “Yo estoy yendo con Said para allá”, precisó.

