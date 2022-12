¡LO DEFIENDE! Alejandra Baigorria perdonó totalmente a Said Palao, luego que fue captado tomando por la cintura a una joven en un concierto. Ahora, incluso, volvió a defenderlo en Esto de Guerra y denunció que existe favoritismo en la competencia.

La empresario publicó un video afirmando que la final estaría arreglada, ya que Said Palao llevaba ventaja a Hugo García y pese a ello fue sancionado perdiendo tiempo.

“Lo que acaban de ver en EEG es el robo más grande de la historia hecho por los jueces. Yo no vengo mañana porque esta final de la llevan los guerreros porque así es siempre acá. Lo que hicieron hoy es un robo y le hicieron bajar a Said y eso no se hace nos robaron”, explicó.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO?

Hace unos días, Said Palao fue captado tomando de la cintura a una joven, mientras que Ale Baigorria estaba en Estados Unidos.

Al respecto, la joven identificada como Melissa Byrne manifestó que sí hubo un coqueteo con el Samurái. “Hubo un coqueteo digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea de que él estaba con pareja”, manifestó al respecto la joven.

TE PUEDE INTERESAR

Jessica Newton sorprende a su nana y la lleva a España para celebrar Navidad: “La felicidad de Rous”

Magaly fulmina a Yahaira Plasencia por usar lentes de sol en evento: “Es imitadora de Deyvis Orosco”

“Al fondo hay sitio”: el único requisito que tiene Irma Maury para volver a la serie