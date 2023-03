¡ROMPE SU SILENCIO! Alejandra Baigorria se refirió por primera vez al ampay de Said Palao bailando coquetamente con otra mujer, cuando ella estaba de viaje en el extranjero. La exchica reality remarcó que no le dolió ver las imágenes.

“No es que me dolió (el ampay) porque Said y yo tenemos una confianza bastante buena. Hay cosas que la gente no sabe”, dijo.

Además, dejó entrever que Said Palao ya le había dicho lo que pasó en ese concierto, ya que ambos tienen confianza. “Nadie sabe la situación en la que estábamos en ese momento, no tengo por qué contarla, nadie sabe si él me lo contó, nadie sabe cómo fue eso, nadie sabe si yo vi el video completo. Nadie sabe nada, solo escupen por hablar”, manifestó al podcast Com FM.

Ale Baigorria jura que no perdonaría una infidelidad

La empresaria enfatizó que mantiene su relación con Said Palao porque no hubo “nada malo”, es decir que no existió una infidelidad.

“Yo a estas alturas de mi vida, si yo hubiera sabido que hubo algo malo o algo más ahí, yo no estaría con Said (...) No se trata de un perdón o no, esto se trata de que yo supe desde antes y siempre supe lo que pasó ahí, lo que realmente pasó ahí, que va más allá de muchas cosas (...) A mí lo que me importa es que yo confío en él, lo conozco, me hace feliz y eso me basta. Todos saben los valores que tiene Said. Él antes de hacer cualquier cosa, prefiere terminar la relación”, enfatizó.

