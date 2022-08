Alejandra Baigorria sorprendió a sus fanáticos de las redes sociales al revelar que está saliendo del país para escapar de los problemas que la aquejan en Lima. Su inesperado viaje se da en medio de los fuertes rumores de un distanciamiento de su pareja, Said Palao, luego que ella misma asegurara que ya no duermen juntos hace varias semanas.

“Decidí tomar un vuelo hoy así a la loca!! Me voy a regalar unos días para mí sola!! Para desconectar y reconectarme conmigo misma, han sido semanas duras para mí!!! Se viene mi cumpleaños pero no tengo ganas de lo que sea, por eso decidió regalarme esto para mí! !!”, indicó la rubia en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que su viaje tendrá como objetivo encontrar la paz y poder tener el espacio para hablarse a sí misma. “Haciéndome más fuerte para regresar al mundo que me espera, lleno de problemas!!!”, acotó Alejandra Baigorria, permitiendo así que crezcan aún más las especulaciones en torno a su relación.

Samuel Suárez compartió el post de la ‘Gringa de Gamarra’ y aseguró que este revelaría una crisis con Said Palao. “En medido del show de comunicados que hemos tenido, Baigorria subo uno que deja entrever una crisis en su relación con Said Palao”, indicó el popular Samu de Instarándula.

Por otro lado, el periodista de espectáculos mostró imágenes de Ale junto a Hugo García en el aeropuerto esta madrugada.

Alejandra Baigorria reveló que hace tres semanas ya no duerme con Said Palao; sin embargo, esto no se trata de ningún distanciamiento por problemas en su relación, todo lo contrario.

La empresaria indicó que se mantienen cada uno en su casa para que su pareja esté concentrado en la Copa Panamericana de Judo. “Estuvo durmiendo solo para levantarse temprano, entrenar y estar concentrado porque cuando dormimos juntos nos quedamos dormimos hasta tarde”, dijo.

