Habló de todo. Flavia Laos regresó con todas las pilas puestas de su viaje a Europa junto a Mayra Goñi y Alondra García Miró. La rubia se animó a hablar sobre el tema de Pablo Heredia y Alessandra Fuller y aclaró varias cosas sobre los rumores que la señalan como la manzana de la discordia.

Flavia Laos lamentó que la acusan de ser la causante del fin de la relación de Alessandra Fuller y Pablo Heredia. La actriz de 'Te Volveré a Encontrar' indicó que ella siempre ha sido muy amiga del argentino y que ahora, por los rumores, han tenido que dejar de comunicarse.

"Con Pablo éramos súper amigos. Realmente por todo lo que se ha dado ya no hablamos, o lo hacemos una a las quinientas. Nos hemos alejado porque es lo mejor, nadie quiere dañar su imagen ni nada y ya era demasiado. Hasta dijeron que le he robado el enamorado a Ale", indicó Flavia Laos en América Espectáculos.

Pero eso no fue todo. La protagonista de 'Ven, Baila Quinceañera' manifestó que sigue siendo muy amiga de Alessandra Fuller, solo que por la telenovela, ya no ha tenido cercanía durante las grabaciones porque no coincidían.

Pablo Heredia sobre Alessandra Fuller

"No me he distanciado. Solo que no grabo las mismas escenas con ella como en quinceañera que éramos primas. Ahora cada una tiene su papel y son diferentes turnos por eso ahora me toca más con Mayra. Pero no significa que me haya distanciado de ella. Para nada", dijo Flavia Laos.

La exsaliente de Patricio Parodi también aclaró que sigue manteniendo una amistad con Alessandra Fuller y que incluso hablaron antes de que ella viajara a Europa. Flavia Laos reveló que le recomendó a su amiga, que no le gusta el escándalo, no dar declaraciones sobre la situación.

"(He hablado con ella) justo el día que me fui de viaje. No hay para nada (enemistad) Ella no va a comentar este tema porque Ale es una persona que nunca ha estado en escándalos ¿Por qué comentaría sí o no si al final esto es una noticia? Lo mejor y lo que le hemos dicho es que no comente nada", puntualizó Flavia Laos.



Flavia Laos sobre Ale Fuller y Pablo Heredia

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE