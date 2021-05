Lorena Celis, la ex pareja de Diego Rodríguez, rompió su silencio en sus redes sociales, luego de la explicación que dio el influencer tras las imágenes donde se le besándose con Alessandra Fuller, a quien negó varias veces.

“Cómo pueden ver las historias de alguien que se graba 35 veces con ‘cara de perrito degollado’ diciendo que yo le terminé”, indicó la joven en un en vivo de Instagram.

En ese sentido, explicó que ella no fue quien terminó con Diego Rodríguez y aclaró que no conoce a Ale Fuller. “Me han dicho que le dicen ‘cómo te metes con el novio de tu amiga’, yo no soy amiga de ella”, indicó.

Lorena Celis contó que conoció al exchico reality en Trujillo y que estuvieron un año y medio, pero nunca hicieron pública su relación. “Yo no quería porque justamente no quería el show, pero bueno, al final siento que él pertenece a ese mundo y está bien, cada uno tiene sus formas de vivir la vida”, aclaró.

Asimismo, aseguró que no está despechada.

Alessandra Fuller | Ex de Diego Rodríguez lo desmiente tras ampay: "Yo no le terminé"

DIEGO RODRÍGUEZ CONFIRMA QUE SALE CON ALE FULLER

Luego de las imágenes de Amor y Fuego, donde se le ve muy cariñoso con Alessandra Fuller en la calle, Diego Rodríguez usó sus historias de instagram para aclarar el tema y pedir que cesen las críticas.

El influencer aseguró que ‘nunca le faltó el respeto’ a su relación y que la separación fue decisión de su ahora expareja. Asimismo, indicó que no se dejará llevar por ‘parámetros sociales’ como el guardar luto a una ex. Finalmente, pidió que no ataquen a Alessandra porque ‘no tiene nada que ver’ y confirmó que está saliendo con ella.

LO NEGARON

Pese a negó en todos los idiomas el tener una relación amorosa con el influencer Diego Rodríguez, Alessandra Fuller fue captada dando besos y caminando de la mano con el exguerrero. De esta forma, el romance entre el tiktoker y la actriz estaría más que confirmado.

En las imágenes que difundió el programa ‘Amor y fuego’ se ve como Alessandra Fuller viaja al lado de Diego Rodríguez, a quien besa al interior de su camioneta, justo cuando pensaban que nadie los estaba grabando.

En otro momento, acuden a una tienda de tatuajes, donde incluso se animan a darse un beso con las mascarillas puestas. Nueva normalidad le llaman.

Otra imagen muestra a Alessandra Fuller caminando de la mano con el modelo e incluso colgándose de su cuello, confirmando así que se encuentra muy ilusionada.

Recordemos que, tras negarlo en varias oportunidades, Alessandra Fuller dijo que Diego le parecía un chico con un gran corazón y que nadie sabe lo que pueda pasar en un futuro.