Alessia Rovegno y Jessica Newton visitaron este viernes el set de ‘Mande quien Mande’, programa de María Pía Copello y Carlos Vílchez como ‘La Carlota’. La Miss Perú se animó a contestar algunas preguntas de los conductores, entre las que descataron una sobre su novio, Hugo García.

Todo comenzó cuando María Pía leyó una noticia sobre el exchico reality, quien sorprendió a la hija de Bárbara Cayo con un viaje a Hawai por su cumpleaños. “Por ahí dicen los rumores que te pidió la mano”, indicó generando la respuesta de su entrevistada.

“No, todavía no, pero sí me sorprendió con un viaje a Hawai”, dijo Alessia Rovegno. Por su parte, Jessica Newton no se quedó callada y también descartó la posibilidad de una próxima boda de la Miss Perú, pese a que la parejita ya lleva año y dos meses de relación.

ALESSIA ROVEGNO: NO ME HARÍA NINGUNA CIRUGÍA

Alessia Rovegno también fue consultada sobre si se animaría a hacerse algún ‘retoquito’ estético. “Yo no tengo nada en contra de las cirugías, pero nunca me ha interesado hacérmelas, ni en la cara ni en el cuerpo. Siempre he estado conforme con cómo estoy, pero sí apoyo a las personas que, si se sienten mejor haciéndose algo, que se lo hagan”, acotó la reina de belleza.

Alessia Rovegno desmiente que Hugo García le haya pedido la mano

TE PUEDE INTERESAR

La Chama y su tremendo cambio físico: “Puro hueso”, opina Gigi Mitre

Maicelo comparte supuestas pruebas que desmentirían informe de Magaly en su contra

Shirley Arica hace tremenda confesión: “Ya le fui a Jefferson Farfán, en la repetición no está el gusto”