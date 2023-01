Jessica Tapia hizo una extensa publicación en su perfil de Instagram para opinar sobre Alessia Rovegno, modelo que representa a Perú en el Miss Universo, pero el mensaje de la ex reina de belleza no fue del agrado de todos.

LEE TAMBIÉN: Flavia Laos desenmascara a Austin Palao en reto viral de TikTok

En su mensaje público, Jessica resaltó que la Miss Perú tiene una reñida competencia en su lucha por la ansiada corona.

“Este año hay una competencia loca pues muchísimas candidatas no solo son hermosas sino también son excelentes oradoras y tienen gran dominio escénico. ¡Así que cuidado! Yo quiero que Alessia gane pero la batalla por la corona será dura y no puede haber ni un solo centímetro para el error”, decía el comentario de Tapia.

“¡No hay lugar para errores! ¿Alessia tiene todo para llevarse la corona? Creo que sí, pero todas las chicas que están ahí seguramente también. Así que a batallar día a día porque el camino a la corona es extenuante”, añadió.

Cassandra Sánchez De Lamadrid le respondió a Jessica Tapia

El comentario de Jessica Tapia no fue del agrado de Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton, y decidió responderle a la ex presentadora de televisión.

“ No entiendo este post y me sorprende, cuando alguien compite se le apoya no se resaltan los ámbitos en los que nuestra candidata en algún momento tuvo dificultades. Puedo asegurar, habiendo sido testigo de su entrega y preparación, que ha estado enfocada en llegar lista para competir en Miss Universo. Creo que se nota la evolución, la fuerza y la seguridad con la que está compitiendo. Perú se siente en Miss Universo”, escribió la hija de Newton.

En otro momento, Cassandra sugirió no resaltar los ‘puntos débiles’ de Alessia Rovegno. Sobre todo porque ya arrancó la competencia del Miss Universo en Estados Unidos.

“Si querían ayudar con sus ‘críticas constructivas’ han tenido varios meses para escribirle o la organización. Comentar sin saber o haber sido parte de su preparación no es apoyar”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR