La cantante Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo, debuta en la música con un tema propio. Cuenta que le gustaría grabar con su mamá y que el modelaje es parte de ella, pero la música le llena el alma.

Alessia ‘Un amor como el nuestro’ es tu debut musical...

̈Un amor como el nuestro’ es la primera canción que compuse y la primera que comparto. Es muy especial para mí y estoy muy feliz de que puedan escucharla, espero que la disfruten. Me considero muy fan de la música clásica y la romántica, quise que mi primera canción me identifique en todas las formas y fue exactamente lo que busqué.

Vienes de una familia de artistas, el bichito de la música siempre ha estado presente en tu vida...

La música ha sido parte de mí desde chica. Comencé tocando guitarra, lo que me llevó a escribir. Luego, la vida me llevó por un camino que nunca esperé que es el modelaje. Me mudé a Nueva York y ahí escribí más, tal vez, por la soledad. Estando en Nueva York compuse ‘Un amor como el nuestro’, me di cuenta que quería seguir creando música. Trabajando en el modelaje no pude dedicarle mucho tiempo a la música, pero en tiempos de Covid-19 me enfoqué en aprender nuevos instrumentos y a escribir mucho, ahí fue cuando decidí terminar esta canción y grabarla.

En una época que en las radios suena más el género urbano, ¿por qué te inclinas por la balada?

A veces las redes pueden ser bastante superficiales, sobre todo en el modelaje y esta es una canción bastante personal, significa muchísimo para mí y quería compartir una parte más íntima que realmente es con la que más me identifico. También debo admitir que me motivó muchísimo verme de acá a cincuenta años y acordarme de esta primera canción que me hizo sentir tanto y que fue tan importante para mí.

¿Cantarías reggaetón?

Creo que es importante que a uno le guste lo que haga, con pasión, dedicación, esfuerzo, compromiso y que siempre sea fiel a su esencia. En este momento iré por otro género, sin embargo, la música bailable me encanta así que vienen cosas muy divertidas.

Eres modelo en Nueva York, ¿lo dejarías por la música?

Por ahora va en paralelo al modelaje. Estoy muy agradecida de tener un contrato de trabajo en Nueva York. El modelaje me encanta y es parte de mí, pero también lo veo como un escalón para lograr mis objetivos. Por otro lado, la música me llena el alma. Es como una terapia también, sale la vulnerabilidad, escribes, sientes, vuelas con la imaginación.

MIRA TAMBIÉN : Bárbara Cayo compuso canción a su hermana Fiorella y se la cantó el día de su boda | VIDEOS

¿Te animarías a grabar un tema con tu mamá?

Me encantaría. Admiro mucho el talento de mi madre, y siempre se lo he dicho. Sus letras, su voz, su sensibilidad, su fuerza. La música es algo que ha unido a mi familia siempre. No hay una reunión familiar en la que no cantemos, bailemos, toquemos instrumentos y nos la pasamos genial. Grabar un tema con mi mamá sería muy bonito, ojalá suceda.

¿Nunca quisiste incursionar en la actuación?

La verdad es que no lo he pensado. A los dieciocho años me mudé a Nueva York a trabajar y en paralelo estudié educación inicial. No tenía mucho tiempo para incursionar en la actuación, pero si en algún momento se da una buena oportunidad, la tomaría.

¿Crees que es difícil ser artista en el Perú?

Creo que cualquier persona puede lograr lo que uno se propone con disciplina, perseverancia, y mucho, mucho trabajo. La vida a cada uno nos da herramientas y nosotros vemos cómo usarlas y si les sacamos provecho o no. Tener prioridades claras y ser consecuente es importante para lograr los objetivos de uno.

¿Qué es lo que te enseñó tu mamá para lidiar con la presión que hay en el medio?

La verdad es que no hablamos de eso. Cada experiencia es distinta y hay que tratar de enfocarnos siempre en lo positivo. Mientras uno esté bien y seguro de los pasos que da no hay por qué sentir presión.

¿Vendrás a Perú a promocionar el tema?

En noviembre estoy de vuelta en Perú y aprovecharé para promocionar mi primer tema. Estoy muy emocionada por ya regresar a mi país.