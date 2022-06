A sus 24 años, Alessia Rovegno tiene una visión clara de lo que quiere lograr a futuro en el mundo del modelaje. Ella decidió dejarlo todo en Estados Unidos para representar a nuestro país como una de las candidatas al Miss Perú 2022. Pese a las críticas que ha recibido, la hija de Bárbara Cayo y actual enamorada de Hugo García no agacha la cabeza y sale al frente a responder a sus detractores previo a la gran final del certamen de belleza . En entrevista con Trome, abrió su corazón contándonos sus más grandes ilusiones y expectativas.

Preparación al Miss Perú 2022

¿Qué te animó a aceptar ser una de las candidatas al Miss Perú?

Desde muy chiquita siempre me gustó la educación inicial y pensé que iba a estudiarlo, pero al final la vida me terminó llevando por el camino del modelaje. Creo que el Miss Perú es una plataforma que ayuda a desarrollar y a descubrir proyectos; y en esta ocasión se me presentó la oportunidad del certamen cuando regresé a Perú por el Covid. Esto me ayudará a hacer este proyecto (educativo), eso fue lo que más me motivó, el tema de educación, de trabajar con niños, que es lo que me llena muchísimo. Qué mejor que combinar el modelaje con la educación, que es lo que me encanta .

En todo este tiempo de preparación al Miss Perú, ¿qué aprendizajes has rescatado en este proceso?

Siento que he aprendido muchísimo y también mucho de mí, ha sido todo un reto. Creo que he mejorado mucho desde el primer día que empecé a practicar, que tuvimos las clases y eso me motivó a seguir. Es más, me emociona aprender cosas nuevas sobre todo en el modelaje, la pasarela es muy diferente al certamen del Miss Perú, desde cómo te paras, hasta la sonrisa, es todo una técnica que yo no conocía para nada.

También he conocido a chicas muy lindas, con mucho potencial, que quieren salir adelante y que realmente lo dan todo por este concurso . Eso es muy bonito porque aprendo mucho, cada una es diferente y más que todo eso.

Alessia respeta críticas por su oratoria

En las últimas semanas, te han cuestionado sobre tu desenvolvimiento oral ante cámaras. ¿Cómo has recibido esas críticas?

Si bien he trabajado en el mundo de modelaje desde muy chiquita, nunca he tenido esa interacción realmente con la cámara y hablar ante ella. Claro, esto también es todo un reto para mí porque en mi trabajo de modelaje, vas a la sesión de fotos, haces las fotos, trabajas y te vas, te pagan por eso . Esto es más un tema de estar dispuesta a programas de televisión, conversar por lives, conversarle a tu público, que me encanta, pero es algo nuevo.

Al final todos estamos para aprender, no sabes la sensación de sentir que estás evolucionando, de proponerte algo que realmente lo estás logrando. Entonces, los comentarios positivos y negativos, los respeto y no dejo que me afecten emocionalmente. Estoy feliz de estar aprendiendo cosas nuevas.

Te volveré a hacer la pregunta que generó polémica, ¿por qué tú deberías ser elegida Miss Perú?

Yo mencioné que había dejado mi trabajo en el extranjero por estar acá, pero no fue una mención de ‘porque lo dejé, merezco la corona’, para nada. Sería incapaz de pensar así, fue algo como dejar mi trabajo allá demuestra las ganas que tengo y el compromiso que tengo con mi país de representarlo. Las razones por las que quiero ser Miss Perú es por un proyecto educativo que siempre lo he querido hacer y ya sea con la organización o sí, eventualmente lo haré.

A todo esto, ¿cuáles crees que son tus debilidades y fortalezas?

Mi debilidad es más que todo estar tan expuesta al hablar ante cámaras porque antes iba a una sesión de fotos, estaba ante cámaras, sí, pero es muy diferente ser -por ejemplo- conductora, conversarle a la cámara. Creo que mi debilidad va por ahí. Y mi fortaleza, creo que el haber estado en el modelaje me ayuda mucho que conozca mis ángulos, el tema de fotografía, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo. Sé perfectamente lo que implica estar en un concurso como este o como en el Miss Universo, hay mucha disciplina.

¿Favoritismo en el Miss Perú? Alessia responde

El público ha elegido a sus favoritas al Miss Perú, entre ellas están Valeria Flórez, Tati Calmell y tú, ¿qué opiniones tienes al respecto?

Muy agradecida por la confianza y por el apoyo que me han dado desde el día uno en el Miss Perú. Creo que cada chica tiene su fortaleza y sus debilidades. Cada una tiene sus cosas en las que son más fuertes y en las que más trabajes. Las dos son increíbles, en realidad las siete que están compitiendo. Todas tienen un potencial increíble, todas se han esforzado un montón, yo también aprendo de cada una de ellas.

Durante la elección a la Miss Hispanoamérica, los usuarios respaldaron a Valeria Flórez por la pregunta que le hizo Johanna San Miguel…

Yo no creo que hubo ninguna preferencia, la verdad, a cada una le tocó su pregunta y ya.

Sobre su mediático romance con Hugo García

Consideras que ser la pareja de Hugo García, ¿te ayudó a ser una de las favoritas?

No, yo no creo que influya. Incluso antes de estar con Hugo, me escribía mucha gente y el 80% de comentarios me pedían estar en el Miss Perú. De hecho, sí he estado más expuesta y eso ha logrado que yo tenga más visibilidad y me apoyen, pero no creo que sea un tema de mi relación.

Alessia Rovegno le envía mensaje a sus seguidores

“Yo soy modelo desde muy chiquita, cantante y me considero amante de los niños. Hoy en día estoy participando en el Miss Perú, muy contenta y feliz de aprender cosas nuevas, de descubrir. Me considero una persona de retos y el mensaje que les puedo dar es que trabajen mucho para lograr sus sueños porque sí se logran . De la noche a la mañana no pasan las cosas, es un proceso, demora un poco de tiempo, pero con mucho profesionalismo y teniendo tus prioridades claras, lo logras”.