DECIDIDA. La Miss Perú, Alessia Rovegno, se enrumbó a Estados Unidos para participar del próximo Miss Universo. La representante de nuestro país fue consultada sobre si había analizado a su competencia y si alguna candidata le parecía que estaba de “miedo o de terror” y afirmó que está enfocada solo en ella.

“Para ser sincera no me he estado comparando con otras candidatas, me he enfocado en mi en mis debilidades, en lo que quiero trabajar”, expresó.

No obstante, Alessia Rovegno reconoció que ha trabajado en su pasarela, ya que una pasarela para un certamen totalmente diferente a la de una de moda. “La verdad hasta yo estoy sorprendida, yo empecé sin saber la pasarela de miss, yo modelaba el modelaje de moda (...) la pasarela de miss es todo lo contrario, en la pasarela de miss uno tiene que lucir”, agregó.

Alessia Rovegno se despide de Perú

Valeria Piazza apoya a Alessia Rovegno

La exMiss Perú Valeria Piazza se mostró emocionada con el viaje de Alessia Rovegno a Estados Unidos y remarcó su apoyo. Además, indicó que ella podría ir a cubrir el evento.

“Estoy muy feliz que seas nuestra Miss Perú y vamos a ver si Luchito me quiere mandar el 14 a cubrirlo que es mi sueño, yo estoy dispuesta a ir, estoy con mis maletas listas”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

‘Flaco’ Granda: “En la playa yo soy el primero en quitarme el polo”

Moloko podcast es criticado por desatinados comentarios la pirotecnia, los niños y las mascotas

María Pía: ¿Cuándo se estrena su nuevo programa con Carlos Vílchez en América TV?