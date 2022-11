La Miss Perú Universo, Alessia Rovegno, restó importancia a las declaraciones de Miss Bolivia, quien criticó su apariencia física, y dijo que todo fue un malentendido. Además, señala que su familia y su pareja, Hugo García, han sido su mayor apoyo en este proceso.

“Estoy contenta, feliz, ahorita no estoy nerviosa. Yo creo que nos va a ir bien en el ‘Miss Universo’, hemos trabajado mucho para eso, así que vamos a darlo todo y a traer la corona”, afirmó Alessia.

Me imagino que en este proceso tienes el apoyo de tu familia.

Mi familia siempre ha sido mi motor, mi motivación más grande. Yo he contado antes que de chiquita era mucho más tímida y lo que me animó a irme a otra ciudad, a hacer una carrera, a seguir trabajando ha sido mi familia, que es muy unida y eso creo que es muy importante.

Cómo tomaste el insulto de Miss Bolivia, Fernanda Pavisic , que se refirió de manera despectiva a tu aspecto físico, ¿te molestó?

No, para nada. Para empezar cada uno tiene su opinión y uno no puede pretender que le gustemos a todo el mundo. Sin embargo, eso fue un malentendido, sí es cierto que se filtró un video en donde Miss Bolivia habla de algunas candidatas, pero yo creo que todo se mal interpretó, no creo que ella haya dicho tal cosa de ninguna de las candidatas. Creo que debemos de tener un poco más de empatía porque todo se malinterpretó.

¿Has aclarado las cosas con ella?

Yo hablé con ella y le dije que se mantenga enfocada en su preparación, en sus metas y que esté tranquila.

Hugo (García) también te está apoyando en todo este proceso, él dice que es tu fan número uno.

Él ha sido un apoyo incondicional, un soporte increíble para mí, es mi mano derecha, mi partner y mi compañero. Estoy muy contenta de compartir todo este proceso con él, desde que lo conocí está a mi costado y no se ha ido ni un solo día.

¿ Qué le aconsejarías a las chicas que participarán en el Miss Perú 2023?

Que trabajen mucho por sus sueños, que los esfuerzos tienen sus recompensas y que los sueños se cumplen, pero con mucho trabajo. Además, que sean ellas mismas, naturales y que hagan lo que realmente sienten.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?, tal vez te gustaría actuar o seguir con tu carrera de cantante...

Uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar. Estoy abierta absolutamente a todo, pero ahorita tengo una meta muy clara que es el ‘Miss Universo’, después ya veremos.