¿SE PELEARON?. La influencer Alexandra Balarezo se muestra recontra enamorada del chico reality Hugo García, sin embargo al modelo se le ve indiferente sin querer llamar la atención. Mientras la joven se le acerca para darle besos, el ‘guerrero’ no hace lo mismo y presta atención a otras cosas.

El programa ‘Amor y Fuego’ captó a la pareja de moda en El Prado, Pachacamac cuando estaban a punto de ingresar a una competencia de adrenalina. Ambos están por separado y con su grupo de amigos.

Alexandra Balarezo no oculta su amor, pero Hugo García se muestra frío y distante con ella. Video: Willax

Pese a que Alexa le mandaba indirectas para que se acerque a ella, Hugo García no le hace caso y prefirió tomarse fotos con sus amigos y fans.

Sin embargo, el momento no opacó su romance. Ambos compartieron en su cuenta de Instagram fotografías de la cena que tuvieron junto a otros chicos realitys.

Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron la relación y señalaron que les pareció normal su actitud, pero reprocharon que varios de los asistentes, incluso Alexandra, no tengan las mascarillas puestas.

“Es de mal gusto cuando la gente se está sobando frente a los demás. Ya sabemos que se aman, que se quieran, que se desean, seguramente cuando nadie los ve, pero no necesitan estar dando muestras a todo el público... No me parece que se muestre frío ni nada cariñoso”, dijo ‘peluchín’.