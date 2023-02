DECIDIDA A DEJARLO TODO. Luego que las cámaras de “Amor y Fuego” la captaran ingresando a las oficina del Miss Perú, Alexandra Balarezo fue presentada como la penúltima ‘retadora’ del certamen de belleza.

“Nací en Canadá, pero mi papá es peruano y mi mamá es francesa. Llegué a Perú a los 16 años, ya voy 10 años acá. Me enamoré totalmente de este país. Estudié Hotelería y Administración en la UPC, me gradué primera en mi promoción. Actualmente, me dedico 100% al modelaje”, revela la modelo de 26 años en su primera entrevista como retadora.

La influecer reveló los motivos por los que decidió postular este año al Miss Perú. “Yo estoy aquí porque creo que era el momento, desde hace muchos años lo venía pensando. Que la organización haya visto algo en mí es un orgullo y, además, es un honor representar a las mujeres del país. Creo que tengo muchos mensajes y experiencias de vida que puedo compartir para ayudar”, sostuvo.

Habla del bullying

La expareja de Hugo García contó que actualmente está trabajando en una fundación que se dedica a concientizar sobre el bullying. Incluso, confesó que en el pasado vivió la mala experiencia “en carne propia”.

Alexandra Balarezo recordó que sus compañeros de colegio la hostigaban porque no podía hablar bien el español. Las únicas palabras que sabía eran “playa” y “ola”.

“Me molestaban por mi acento, se burlaban. Yo no quería dar exposiciones. Llegaba a mi casa y lloraba con mi papá, le decía que me quería ir de acá porque no sabía hablar el idioma. Pero al final dije, no. Ya estamos acá, tengo que aprender el idioma. Dejé el miedo y la vergüenza para confiar en mí” , indicó.

“Después de todo lo que pasé, de haber cambiado de país, de graduarme, de trabajar y de superar la ansiedad, el hecho de estar acá y de representar al Perú es el orgullo más grande que pueda tener. Nunca hay que darse por vencido, aprendí a no juzgarme. Los errores nos hacen crecer y ser mejores personas. Soy una mujer mucho más fuerte hoy en día”, precisó.