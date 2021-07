Alexandra Hörler atraviesa un buen momento en su vida tras comprometerse con Juan Francisco Pardo, con quien inició un tórrido romance hace solo unos meses.

La periodista deportiva brindó una íntima entrevista a “Magaly TV: La Firme” donde contó cómo se enamoró del dentista y cómo decidieron unir sus vidas.

“Estoy convencido que ella es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”, sentenció al inicio del informe.

Según contaron, la pareja se conoció en una playa del sur y se flecharon de inmediato. “Fue rápido, fue lo chévere, no es algo que planeaba. Yo no veo televisión, no veo fútbol, no sabía quién era ella”, comentó el joven de 41 años sobre la periodista.

Sobre el compromiso, él le hizo la propuesta a Hörler en una escapada a Ica y ahora planifican la boda fuera el país, sin invitados y sin fiesta.

Asimismo, la periodista señaló que su pensamiento sobre la boda y el amor ha cambiado con la llegada de Juan Francisco a su vida.

“Antes de conocerlo a él, yo no me quería casar, no me gustaba la idea y no la veía necesaria. He cambiado un montón de cosas que pensaba”, sentenció.