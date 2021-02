Alexandra Hörler: Fui marcador derecho y metía harta patada | ENTREVISTA

Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El fútbol se está llenando de mujeres. Analizan, narran, comentan, se apasionan y gritan goles. Este deporte tiene su lado femenino y encaja muy bien. Alexandra Hörler es una figura que se impone en un mundo que ya no es exclusivo para varones. Ella decidió dar un paso que pocos esperaban y con su talento ha levantado la bandera de la igualdad.

¿Qué dijeron en casa cuando avisaste que ibas a ser periodista deportiva?

Que estaba loca.

¿En serio?

Que el Perú no era un país donde había mujeres en esa carrera.

¿Las mujeres saben de fútbol?

Y por qué no...

¿Hay machismo en la ‘chamba’?

Toda la vida, es la razón principal por la que renuncié a mi trabajo y fue público.

¿Lo más fuerte que te han dicho?

‘Qué sabes de fútbol si nunca has jugado’. Les respondí: ‘No sabía que ustedes venían del Barcelona’ y además...

Sigue...

Un periodista deportivo no tiene que haber sido futbolista. Es como uno que hace política no tiene que haber ejercido un cargo público o el que escribe de espectáculos que haya sido artista.

¿Siempre amaste la pelotita?

Mientras mis amigas jugaban a muñecas o ‘la cocinita’, yo estaba en una ‘pichanguita’ con mis amigos.

¿Tu puesto en la cancha?

Era marcador derecho.

¿Calidosa?

No era buena, metía harta patada.

¿Tu consigna?

Pasa jugador o pelota, nunca los dos.

A la hora de un partido, ¿te encierras en una habitación o ves en compañía?

Sola y con una libretita, anotando detalles, analizando.

De entrenadora, ¿tolerancia cero?

Llevé algunos cursos para técnico como alumna libre.

¿Entonces?

Hoy no basta con el talento. El futbolista es un atleta que depende de sus piernas y cabeza. Si no se alimenta y descansa bien, no va a rendir.

¿Algo más?

Son ídolos y deben dar ejemplo.

¿Periodismo es tener calle?

Siempre.

¿La tienes?

La gente piensa que no.

¿Creen que eres ‘pituquita’?

Lo dicen por mi apellido. He ido a cubrir entrenamientos al Rímac y de allí a Matute.

Alexandra Horler: "La selección peruana ya no es un equipo que ratonea"

¿Has caminado tranquila por esas zonas?

Siempre íbamos a comer cebichito de pota de carretilla.

¿Ya estuviste en una pollada bailable?

No me han invitado aún.

¿Qué tipo de loca eres?

Siempre estoy jodiendo a todo el mundo, no puedo parar.

Conclusión...

Intensa, apasionada, no de las que están mal de la ‘tutuma’ (cabeza).

¿Qué te saca de tus casillas?

Las injusticias, abusos, faltas de respeto, denigración, y si se meten con uno de los míos, me transformo.

Vas conduciendo tu auto y te gritan: ‘Mujer tenías que ser para manejar tan mal’, ¿qué respondes?

Nada. Eso es cosa de todos los días y ya no hago caso. No me gasto en cosas absurdas. Si supieran que estadísticamente las mujeres chocamos menos.

Como toda justiciera, ves a la pareja de tu amiga con otra, ¿qué haces?

Se lo digo a ella.

A veces meterse en lío de parejas es terminar mal...

Es cierto, pero si me quedo callada termino siendo cómplice.

¿Si la pareja de tu ‘causa’ trata de conquistarte?

Pobrecito, lo que va a pasar si lo intenta.

La bella Alexandra Horler se muestra como bella y tierna 'Mama Noela' en su cuenta personal de Instagram.

¿Se perdonan las infidelidades?

Jamás. Viviría pensando cuántas veces me engañó.

¿Se puede empezar una historia con el ‘ex’ de tu ‘pinky’?

Tengo códigos.

¿Eso significa?

Si todos los tuvieran el mundo sería mucho mejor.

¿Se llora por un hombre?

Alguna vez sí, pero no mucho tiempo.

A veces las personas viven pensando en el que se fue...

Siempre le digo a mis amigas: ‘Pasa la página que no se te ha muerto un familiar o un gran amigo’.

Tu principio de vida.

Soy todo o nada. Blanco o negro, no gris.

¿Cómo no marearse con casi 700 mil seguidores en redes sociales?

No soy más que nadie, solo hago un trabajo diferente que me expone más al público. No me interesa la fama, sino el respeto.

Agradezco tu tiempo y tienes derecho a dar la dirección de tus redes...

Muchas gracias por la entrevista y síganme en @alexandrahorler. A los lectores que se suscriban en mi canal de YouTube: ‘El corner con la Hörler’.

Directa, sin camuflar respuestas. Ella es clarita en lo que desea y apunta como objetivo. Alguna vez el director de cine norteamericano Joss Whedon afirmó: ‘La igualdad es como la gravedad, una necesidad’. Creo que ella coincide con esa afirmación.