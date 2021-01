Alexandra Hörler se molestó con Rodrigo González, ‘Peluchín’, después que lo acusara de soltar frases en doble sentido en su programa tras la entrevista que le hizo a Jefferson Farfán. Sin embargo, el conductor de Amor y Fuego le respondió que había tergiversado las cosas.

“Acabo de ver lo que insinúa Rodrigo González sobre mi entrevista a Farfán, diciendo que obviamente de ahí nos iremos a hacer algo, (”al corner con la Hörler”) y soltar frases en doble sentido. ¿Si fuera un hombre el que hace la entrevista, eso no pasaría no? ¿Pero por ser mujer me toma como un pedazo de carne en oferta que está ahí para algo más? ¿Qué tal si respetamos el trabajo del otro (así como lo hago con el suyo y no me meto con él) y dejamos de incentivar el machismo? ¿O por ser mujer no puedo entrevistar futbolistas y que se me respete?”, escribió la periodista deportiva.

Luego, Rodrigo González le respondió que estuvo hablando con Gigi Mitre en Amor y Fuego acerca del nerviosismo y las repetitivas muletillas que utilizó durante la entrevista a Jefferson Farfán.

“Estábamos hablando o fantaseando de manera hilarante (debido a su nerviosismo y repetitivas muletillas) con lo que serían sus deseos, nadie hablaba de lo que tú harías o no. ¿Quieres ganar estelaridad abrazando una causa que no te corresponde? Deja de hacerte la vístima, mi amor”, respondió ‘Peluchín’.

Aunque Alexandra Hörler no le contestó directamente a Rodrigo González, sí lo hizo con un usuario en Twitter que le dio la razón: “A mí también me gustaría que me lo diga en la cara, en vez de estar preparando notas para vengarse. En vez de eso, unas disculpas de parte de ambos los harían quedar mucho mejor, porque mezclar papas con camotes para zafarte de la responsabilidad, sólo demuestra cobardía y poca hidalguía”.

Alexandra Horler y Rodrigo González se pelearon. (Twitter)