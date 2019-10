Alexandra Méndez 'La Chama' recibe una lluvia de críticas por calificar al cebiche de 'horrible'

La modelo Alexandra Méndez ,‘La Chama’, desató

la ira de los cibernautas, luego de compartir unas imágenes en su cuenta de Instagram, donde se apreciaba que estaba en el terminal pesquero y a punto de degustar un plato de cebiche, al cual calificó de ‘horrible’.

“Aquí la comida es horrible, no me gusta nada de este lugar”, se le oye decir a ‘La Chama’.

Ante eso, la reacción de los cibernautas no se hizo esperar, pues empezaron a insultar a la modelo e incluso a criticar la mala forma de expresarse de la comida peruana.

“Entonces, ¿qué haces en Perú? Tienes todas las puertas abiertas para regresarte distinguida”, “Si dice que nuestra comida es horrible, que se regrese a Venezuela a comer su comida”, “No sabe de pescado, puro chorizo come la distinguida dama”, “Qué se puede esperar de una calabaza como ella”, “Es una bruta”, eran algunas de las críticas que recibió la venezolana.

Horas después, la modelo utilizó sus redes sociales para defenderse y señaló que su comentario sobre el cebiche fue malinterpretado, e incluso se declaró fan de nuestra gastronomía.

“¿Puede haber tanta ignorancia y brutalidad en la gente para creer que lo que dije es real? Estaba con los dueños (del Terminal Pesquero) que son mis amigos y los estaba jodiendo. Se ponen a criticar diciendo que ofendía a la comida de Perú. ¡Qué brutalidad para pensar que eso es real! He dicho 87 mil veces que la comida de Perú es la mejor del mundo, amo el cebiche, me molesta que creen odio o busquen crear cosas que no son”, señaló ‘La Chama’.