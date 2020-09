FUERTE DENUNCIA. El futbolista Alexi Gómez de Alianza Lima fue denunciado públicamente por su expareja Andrea Barrantes, quien se presentó en el programa de Rodrigo González ‘Amor y Fuego’ para relatar el calvario que vivió a su lado durante los últimos meses.

Todo comenzó en abril de 2019, cuando se conocieron en una discoteca. El pelotero le juró amor eterno y hasta le pidió la mano, aunque la felicidad solo le duró unos meses puesto que luego habría sacado a relucir su verdadera personalidad.

Según contó Andrea, Alexi tomaba mucho, al menos cinco días de la semana, y se ponía muy violento para luego irse de la casa que compartían. “Llegó casi a la medianoche tomadísimo. Me agarró mi celular, me empezó a doblar las manos, por eso los moretones, me agarró del cabello y me decía ‘¡yo soy loco!' y me samaqueaba contra la cama", relató a Amor y Fuego.

Después de ese violento episodio, que habría tenido lugar el pasado 27 de abril, el futbolista le pidió perdón y hasta le hizo una ‘carta promesa’ que firmó, en la que se comprometía a beber máximo una vez por semana, no volver a faltarle el respeto, no ‘loquearme y querer irme de la casa’, no levantar la voz, no ‘ponerme terco cuando no tengo la razón’, escucharla y buscar ayuda psicológica.

Sin embargo, al parecer Alexi Gómez no habría cumplido con su palabra y se habría destado otra agresión después de dos semanas, en frente del hijo de ocho añitos de su pareja. Fue en ese momento que decidió abandonar la casa que compartían.

A los pocos días de la separación, Andrea Barrantes comenzó a recibir amenazas y llamadas intimidantes. “Cualquier cosa que me pase de ahora en adelante yo lo responsabilizo a él”, aseguró.

Futbolista Alexi Gómez es denunciado por su pareja por agresión | Amor y Fuego