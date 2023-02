MUCHO APOYO. La influencer Alexia Barnechea compartió un video en TikTok donde muestra su rostro completamente lleno de acné. La actual ganadora del Miss Teen Beauty Global 2022 rompió en llanto para contarle a sus seguidores que está teniendo problemas emocionales que están afectando en su aspecto físico.

“ He estado pasando por mucho físicamente y emocionalmente y esta es la forma en la que mi cuerpo me ha dado una alerta . Sé que hay algo que no está bien, debo trabajar en muchas cosas. Quería mostrarles esto para recordarles que si estás pasando por algo así, no estás solo”, dijo.

En medio del llanto, la modelo de 18 años señaló que ha decidido enfocarse en ella y priorizarse para que pueda estar bien emocionalmente. También se dirigió a los jóvenes que pasan por lo mismo.

“Deben priorizarse, recordarte que si tú no estás bien, no puedes hacerle bien al resto. Así que mi mayor acto de bondad hacia ustedes es empezar a cuidarme a mí . Este fin de semana empiezo a trabajar y me da mucho miedo, pero seguiré dando lo mejor por mí y voy a ser lo más sincera con ustedes siempre”, agregó.

TROME | Alexia Barnechea rompe en llanto por su acné

ALEXIA BARNECHEA AGRADECE APOYO

A través de su cuenta de Instagram, Alexia Barnechea le dio las gracias a sus seguidores por apoyarla en estos momentos y envió un mensaje que demostraría sentirme mucho mejor.

“ Gracias por la terapia gratis ayer, gracias por su apoyo, escucharme . Me siento más tranquila mostrando mi acné. Estaba pasando por un momento difícil”, manifestó.

¿QUIÉN ES ALE BARNECHEA?

Alexia Barnechea es una joven peruana que nació el 14 de diciembre de 2004, actualmente tiene 17 años y es una de las influencers nacionales más conocidas de la región. Su salto a la fama se produjo tras su participación como Toribia Torres Tapia, “Toti”, en la recordada serie “De vuelta al barrio”. Ella entró como extra en la segunda temporada, pero se consolidó y fue parte importante hasta el final de la serie.

Tras la gran acogida de su personaje en la ficción de América Televisión, Ale incursionó en otras facetas en el teatro y musicales . Una de sus más grandes pasiones es la danza, disciplina que practicó desde muy niña, por lo que sus redes sociales suelen estar llenas de videos suyos bailando al ritmo de distintos géneros.

Asimismo, Alexia Barnechea es una reconocida influencer. En Instagram reúne a más de 757 mil seguidores , mientras que en su cuenta de Tik Tok se ha consolidado con más de 3.3 millones de followers y más de 50 millones de ‘Me gusta’ en sus videos. Además, es imagen de reconocidas marcas internacionales.