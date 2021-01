El cantante Alexis Descalzo contó que dio positivo al coronavirus y vivió días difíciles debido a los síntomas que presentó.

“Tuve escalofríos, 38.5 de fiebre, dolor de cabeza, espalda, además perdí el olfato y gusto. Los primeros días fueron duros, me tumbó, gracias a Dios no he tenido ninguna complicación respiratoria, pero me agito por cosas simples”, sostuvo Descalzo.

¿Ahora cómo te sientes?

Ya me estoy recuperando, pero aquí no se trató de si era joven o hago ejercicios. El virus está agarrando ahora a los más jóvenes, así que hay que cuidarse.