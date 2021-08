El actor mexicano Alfredo Adame fue entrevistado por el programa “Amor y Fuego” para hablar sobre la complicada situación legal por la que pasa Laura Bozzo por el presunto delito de defraudación fiscal. Sin embargo, el reconocido actor aprovechó para despotricar contra la conductora de televisión Magaly Medina.

Luego que Rodrigo González le cuestionó por protagonizar constantemente peleas con la “defensora de los pobres”, el actor negó que sea conflictivo y recordó la última entrevista que tuvo con ‘la urraca’.

“A mí me habló una tipeja de Perú que se llama Magaly Medina que es una expresidiaria, alcohólica y drogadicta”, dijo Alfredo, pero ‘peluchín’ le puso el alto.

“Alfredo, para decir las cosas que estás diciendo... Alfredo te pido, por favor que te detengas”, advirtió Rodrigo González.

Alfredo Adame vuelve atacar a Magaly tildándola de “acohólica”, pero ‘peluchín’ le pide pruebas. Video: Willax TV

“Lo hago porque hay gente que lo hizo conmigo. A ti Gigi o Rodrigo, nunca les voy a faltar el respeto, ni les voy a ofender ni insultar hasta que tú no me insultes ni me ofendas. Si tú no me ofendes, nunca te voy a faltar el respeto”, sentenció Alfredo Adame.

ADAME OPINA SOBRE LAURA BOZZO

Respecto a Laura Bozzo, el actor Alfredo Adame contó cómo inició su enemistad con la conductora de televisión y aceptó que fue él quien la acusó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por defraudación fiscal.

Según dijo, Bozzo es prófuga en estos momentos de la justicia mexicana y remarcó que no le han servido los argumentos respecto a que su salud está delicada por ser una persona mayor.

“No le deseo el mal a nadie, ni le deseo la cárcel, ni a nadie que se muera. Yo soy un buen ser humano, solo que el que se mete conmigo le cae la maldición de Adame. Mi papá me decía que yo era como perro ratonero porque cuando tengo la rata en la boca no la suelto hasta que la despedazo”, sostuvo.