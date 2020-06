NO LA SUELTA. Alfredo Adame utilizó su cuenta de Instagram para responderle a Magaly Medina por cortarle entrevista.

El actor mexicano se convirtió en tendencia en nuestro país debido a la accidentada entrevista que sostuvo con Magaly Medina, donde la llamó ignorante . La entrevista fue cortada por la periodista debido a que el actor se mostró prepotente y la acusó de tildarlo de misógino cuando ella le hizo una pregunta acerca de su relación con las mujeres.

Alfredo Adame con la sangre en el ojo decidió continuar su diatriba contra la periodista en sus redes sociales. “Amigos peruanos, un placer haberle pateado el cerebro a esa pseudo periodista Magaly. El público peruano no merece esa basura (...) Laura Bozzo y Magaly Medina no merecen el respeto de la televisión peruano, son un mal ejemplo para los jóvenes”, escribió el actor mexicano en su cuenta de Instagram.

Además, el actor le mandó un saludo a sus seguidores peruanos, quienes se mostraron a favor de Adame. “Saludos a todos los amigos peruanos, mi cariño amistad y respeto para todos ustedes”, escribió en su cuenta de Instagram.

MAGALY MEDINA VS. ALFREDO ADAME

“¿Usted odia a las mujeres, señor Adame, por lo que le hizo su exesposa?”, cuestionó Magaly Medina al actor. Alfredo Adame indicó que no odia a las mujeres. “Le digo las verdades a la gente así sean hombres o mujeres. Yo no odio a las mujeres, yo doy charlas de liderazgo”, mencionó el mexicano.

Alfredo Adame continuó y atacó a Magaly Medina. “Lo que tú acabas de decir es lo mismo que dijo Laura Bozzo, la palabra cuando sale del cañón no tiene regreso como la bala, me acabas de llamar misógino , me acabas de decir que odio a las mujeres. Tú estás totalmente equivocada”, precisó el actor.

En su defensa, Magaly Medina indicó que sólo le estaba preguntando. “Si yo te digo tírate al pozo, ¿te tiras? tú has oído que yo soy un misógino”, la interrumpió Alfredo Adame. La periodista le dijo que no iba a permitir que le falte el respeto. “A mí no me piques, conmigo no te metas, ¿tú puedes comprobar que soy un misógino?”, continuó Alfredo Adame.

La periodista llegó a su límite y le pidió a Alfredo Adame que se controle. “Yo no soy su exesposa, el respeto se gana, me falta el respeto a mí, es un misógino al hablar así, cómo va a llamar a una mujer machorra, es un hombre de las cavernas”, dijo Magaly Medina.

Alfredo Adame no se quedó callado y la llamó ignorante. “Yo te llamo a ti ignorante, eres una mala periodista de espectáculos”.

Magaly Medina se vio obligada a cortar la entrevista y se burló del actor. “Yo no lo voy a botar del programa, pero si lo cortó la señal, que se vaya a chingar a su madre”, dijo entre risas.

Magaly Medina le hace el pare a Alfredo Adame y corta la entrevista (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina y su fuerte comentario contra chicos realities (TROME)

Magaly Medina sobre despido de Jean Deza - TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Magaly Medina sobre Ignacio Baladán y Luciana Fuster: “Eso pasa por estar eligiendo novio solamente entre chicos realities”

En redes tildan de ‘aburrido’ a reality ‘Guerreros 2020′ y piden que pongan ‘La Voz’ y ‘Exatlón’

Alondra García Miró protagoniza beso con Pablo Heredia en avance de “Te volveré a encontrar”

Nicola Porcella tras llegar a Televisa y a ‘Guerreros 2020’: “He cumplido un sueño, regresó ‘La Leyenda’”