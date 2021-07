Allison Pastor llegó a América Hoy y habló de la supuesta enemistad con Leslie Moscoso. Al respecto, indicó que ‘no es su amiga’ y que nunca le ha prestado atención, pese a que la actriz cómica indicó que se había sentido discriminada por ella.

“Ella se está creando su show sola porque yo, soy honesta, ni la miro, no es mi amiga”, señaló la esposa de Erick Elera, visiblemente molesta por los cuestionamientos.

Además, Allison Pastor hizo una gran revelación sobre Leslie Moscoso: “Ella se me acercó un día, y de testigo está mi bailarín, y me dijo, ‘Allison, tú sabes que esto es show, ¿no?’, y yo le dije, ‘sí’; ‘ok, yo he dicho que tú me has mirado mal’, y se fue”.

Leslie Moscoso arremete contra Allison Pastor

Finalmente, Allison Pastor desmintió a la actriz de ‘El reventonazo’ indicando que ‘está mintiendo’. “Yo no la he mirado mal, yo no quiero tener problemas con nadie, hay gente que me escribe y me dice ‘¿por qué discriminas a las personas?’, y me está trayendo consecuencias en mi persona, yo no quise decirlo porque no soy mala, yo esperaba que pasen las cosas, pero ya me está afectando”.

‘América Hoy’ se anunció el nuevo versus de Reinas del show entre las duplas formadas por Paula Manzanal y Korina Rivadeneira, y Jossmery Toledo y Allison Pastor.