La incomodidad de Allison Pastor contra la producción de ‘Reinas del Show’ no es reciente. La esposa de Erick Elera ya había denunciado los malos tratos que había recibido por el programa que dirige y produce Gisela Valcárcel. En su última edición, la concursante no pudo más y renunció en vivo y en directo.

Sin embargo, este problema viene de días atrás. Todo inició cuando Erick Elera, conocido actor por su papel de “Joel” en Al Fondo Hay Sitio, estalló a través de sus redes sociales por las supuestas trabas que la producción del programa le estaba poniendo a su pareja.

“Cero luces, cero escenografías, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un pin*** bastón y la sigues rompiendo con un novel, bueno y empeñoso bailarín. Solo diviértete y sigue en lo tuyo, te amo, baila y brilla que para eso fuiste”, escribió Elera en su Instagram.

Tras ello, Allison Pastor fue invitada al programa ‘América Hoy’ para aclarar esta situación, sin embargo, la deportista terminó quebrándose en vivo y asegurando que todo lo dicho por Erick era verdad.

“Me prohibieron que no puedo hacerme ningún tipo de peinado porque Allison Pastor no es chica conocida... Yo me acerqué a vestuario toda feliz y la jefa Mariotti me dijo ‘Allison tú no puedes hacerte ningún peinado ni nada porque tú no eres conocida y a ti la gente no te va a ubicar, así que no lo hagas’”, dijo ‘sin pelos en la lengua’ la deportista.

“Una cosa es que me digan un consejo, pero no que me digan que no soy conocida y que está prohibido por el productor... No hay manera, incluso fue a mi camerino a decirme: ‘Ay, ahora se está haciendo moños’, y se fue... Yo sé que no soy conocida, pero ¿quién empezó siendo conocido? Todos merecemos respeto”, agregó.

Allison Pastor se quebró al recalcar que llegó a la pista de baile para lucirse y competir. “Yo solo quiero hacer las cosas bien, no quiero pelear con nadie, no voy a permitir que nadie me humille ni me haga sentir mal”, sostuvo.

La esposa de Erick Elera habló con la prensa y aseguró que no había renunciado al programa y además, que había superado los malos tratos que denunció en su momento. Consideró que no existe favoritismo en ‘Reinas del Show’.

“Fui con producción, decidí retomar y dar lo mejor de mí, por eso asumí el reto de en dos horas sacar una coreografía, ensayar una hora y yo feliz porque puse la balanza y a mí me gusta cumplir mis sueños”, contó Allison Pastor.

“Yo digo todo lo contrario, hay mucha gente que quizás habla porque son fanáticos de otras personas. Yo creo que todas las chicas hemos venido para ganar, no creo que la copa esté para alguien, hay personas con mucho talento”, añadió.

ALLISON EXPLOTA Y ‘CHOTEA’ A GISELA VALCÁRCEL

En la novena gala de ‘Reinas del Show’, Allison Pastor no soportó más y abandonó la pista de baile renunciando en vivo y en directo. A la deportista no le gustó nada que el jurado cuestione su presentación.

Según dijo, los cambios en su performance escapan de sus manos por lo que no dudó en cuestionar una vez más a la producción de la competencia de baile. Sin embargo, Gisela Valcárcel no lo permitió y tuvo fuertes comentarios contra Allison.

“Las piedras no las tiramos por todos lados. Ya me lo pusieron en mi cancha y de todas maneras tengo que levantar la pelota, Allison imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿por qué has seguido participando? ¿por qué no te retiraste?”, sostuvo la popular’ señito’.

Allison le respondió que se quedó en el reality porque habló con Armando, el productor, y Gisela solo atinó a decirle “Qué pena”.

