¡No se quedó callado! El reconocido periodista de espectáculos Samuel Suárez criticó a Gisela Valcárcel tras el incidente que tuvo en “Reinas del Show” con la esposa de Erick Elera, Allison Pastor, que llevo a su renuncia del reality de baile.

“Estoy al tanto de lo que ocurrió, pero no estoy al tanto como para dar mi opinión. Lo que sí, vi el tema y lo extraño que Gisela se expresó y todo. (…) En redes he visto que la están atacando un montón. Definitivamente todas las de ganar las tiene Allison. Magaly y Rodrigo van a decir mucho sobre este tema”, señaló a Diario El Popular.

“¿Qué pasará no? Lo mejor hubiera sido que Gisela se acerque, sea más humilde y pida unas disculpas si sabes que te excediste, pero no lo va a hacer. Sale como si nada hubiera pasado, con la biblia al costado, ‘que tengan un lindo día’. Con ella no es la cosa. No sé qué redes sociales mirará ella”, agregó.

Finalmente, para el periodista Samuel Suárez, este impase ayudará bastante en el aumento de rating de “Reinas del Show”. ““Va a reventar en rating. He visto estas campañas que te dicen que no veas el fin de semana, pero a la hora de la hora, eso es mentira. Lo único que están haciendo es más publicidad como programa, y definitivamente el más chismoso va a querer saber la reacción de Gisela, ¿no? Está en el ojo de la tormenta”, sentenció a dicho medio local.

