Rodrigo González no pasó desapercibido el tenso momento que vivió Gisela Valcárcel y Allison Pastor el último sábado en la novena gala de ‘Reinas del Show’. El popular ‘peluchín’ anunció que dará más detalles de la discusión que protagonizaron la ‘señito’ con la esposa de Erick Elera.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo publicó un video junto a un mensaje que le envió una de sus seguidoras y no dudó en burlarse de la conductora de ‘Reinas del Show’.

“Ro, en su story la ser de luz (Gisela) en reunión con la santa biblia al costado. Está loca”, escribió una ‘rodriguista’ a lo que ‘peluchín’ atinó a colocar un emoji de decepción.

Allison Pastor dejó impactados a todos luego que se retirara abruptamente de la pista de baile ‘Reinas del Show’ tras quejarse con Gisela Valcárcel de las supuestas trabas que le pone la producción del reality para que no llegue a la gran final.

Los comentarios se dieron luego que el jurado de la competencia criticara duramente su última presentación. Esto no le gustó para nada a la deportista y despotricó contra el reality que conduce la ‘señito’, quien no se quedó callada.

“Las piedras no las tiramos por todos lados. Ya me lo pusieron en mi cancha y de todas maneras tengo que levantar la pelota, Allison imagino tu fastidio porque desde el principio estás fastidiada en este programa, ¿por qué has seguido participando? ¿por qué no te retiraste?”, sostuvo ‘la rubia’.

Allison le respondió que se quedó porque habló con Armando, el productor, y Gisela solo atinó a decirle “Qué pena”.