El jurado de ‘Reinas del Show’ quedó impactado luego que Allison Pastor renunciara en vivo al programa de baile y tuviera un intercambio de palabras con Gisela Valcárcel. Santi Lesmes se pronunció sobre lo ocurrido y le respondió fuerte y claro a la esposa de Erick Elera.

El español sostuvo que Milena Zárate y Korina Rivadeneira tienen mayor oportunidad para llevarse la corona del reality tras la salida de una “fuerte candidata” como Allison. Sin embargo, resaltó que Milena podría dar el gran salto porque Korina no está en su mejor momento debido a la lesión que tiene.

Trome | Allison Pastor anuncia su 'retiro' de Reinas del Show (América)

“Hay una frase que siempre se dice que es: la pista no se mancha, la pista se respeta, y da la casualidad que las dos veces que nosotros hemos criticado la coreografía de Allison, ella siempre arremete contra la producción. En la primera amenazó con marcharse, y al final vino la semana siguiente y hoy ha decidido renunciar en público”, dijo para ‘Reinas del Show’.

Santi Lesmes argumentó que si a bailarina no le gusta lo que le ofrece el coreógrafo o producción, debe trabajar en equipo por mejorarlo y dar recomendaciones para una mejor perfomance.

“Ella dice que hace lo que le dice el coreógrafo y la producción, pero si está mal ejecutado, ella tiene que entender que lo suyo es un trabajo en equipo. Yo puedo decir que cuando yo participaba acá y mi coreógrafo no me daba la coreografía, yo le daba ideas buscando lo mejor”, recalcó.

SANTI DICE QUE ES UNA FALTA DE RESPETO

Según explicó el jurado del programa de Gisela, a Allison Pastor se le puso un puntaje bastante bajo porque si su deseo es irse de la competencia, entonces ellos la ayudarán. Además, Santi Lesmes argumentó que retirarse de la pista de baile es una falta de respeto.

“Lo que no puedes hacer es que en el momento que el jurado te critica, patear el tablero y decir que no es culpa de ella sino de la producción. Eso no se puede hacer, el desplante que ha hecho para todo el mundo es una falta de respeto... Entonces, si quieres abandonar la competencia, te damos el puntaje para que te vayas”, sostuvo.