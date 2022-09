La actriz Vanessa Silva, quien dio vida a los personajes de ‘Luna’ y ‘Alma’ en la novela ‘Luz de Luna’ reaparece hoy en pantallas en la segunda parte de la historia, luego de que dejó plantado en el altar al ‘León de la cumbia’, que es interpretado por André Silva. Recordemos que ambos tenían una relación amorosa y tras recuperar a la hija del cantante, deciden casarse y formar una familia, pero inesperadamente desapareció dejando solo una carta.

Nuevamente en Lima, en una época muy fría del año...

Estoy feliz de volver, pero yo amo el clima de Lima, no me puedo quejar, me encanta el frío. Vivo en México y también tiene sus épocas frías, así que estoy bastante acostumbrada. Aunque ahora que la pandemia está bastante controlada, creo que podré salir un poco y conocer la ciudad.

Pero el regreso de Alma va a estar candente…

Es posible. Mi personaje viene a tratar de ser la justiciera, aunque claro, ahora va a ser un poco más complicado porque tiene que batallar contra el presidente del país, pero viene con todas las intenciones de ayudar a ‘León’ para que pueda recuperar a su hija.

Siempre buscando hacer justicia…

Por supuesto, al escuchar los llamados desesperados de ‘León’ y ‘Bella’ viene por el amor que le tiene a la pequeña ‘Luz’ y, claro, con toda la intención de hacer justicia una vez más.

Pero entre Alma y León hay una herida abierta, pues lo dejaste plantado el día de su boda y vivió los peores momentos de su vida...

Creo que se moverán muchas emociones, pues ellos no se han vuelto a ver desde antes de la fallida boda, en la que ‘Alma’ lo dejó plantado en el altar, y no han tenido ningún reencuentro. Se van a mover muchas cosas entre ellos dos e incluso hasta en ‘Bella’, quien ahora es nueva pareja y tienen un lindo romance.

¿Cómo has tomado este regreso a la historia?

Muy contenta, muy feliz de reencontrarme con mi público en Perú, estoy agradecida con el cariño que le han tenido a mis personajes de ‘Luna’ y ‘Alma’, y también a mi persona. Con esta segunda temporada me doy cuenta que ha sido todo un revuelo con el público, ellos han sido los que no han parado de pedirme en las redes sociales; así que ha sido bien bonito el reencontrarme con ese cariño tan especial. Yo me siento superquerida aquí en Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Dayanita admite que no se ofende por las bromas que le hacen en ‘JB en ATV’: “Es mi trabajo”

Bruno Pinasco usó una corbata para entrevistar a Chris Martin y cantante lo felicitó | VIDEO

Llenan de elogios a sobrino de Johnny Orosco en redes y afirman: “Él sí heredó la voz”