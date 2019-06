Alondra García y su tremenda celebración tras el gol de Paolo Guerrero y la clasificación de Perú en la Copa América

A pesar de la distancia, Alondra García Miró siguió el minuto a minuto del Perú vs. Uruguay y vivió toda la tensión de la tanda de penales de la que la selección peruana salió airoso esta tarde al ganar 5-4 a la selección charrúa y que la ojiverde no dudó en celebrar a lo grande, tal como muestran varios videos que publicó en su cuenta de Instagram.



Alondra García no pudo acompañar en esta ocasión a Paolo Guerrero y a la selección peruana en el Perú vs. Uruguay, debido a que se encuentra a días de la inauguración de su negocio 'Mercatto Verde', por ello hizo un pare en sus actividades e instaló la TV en el comedor de su restaurante para que todos puedan ver el emocionante duelo por Copa América 2019.

En los videos de Instagram se puede ver a Alondra García muy nerviosa en el momento previo del penal que iba a ejecutar su pareja Paolo Guerrero, pero luego se pudo ver a la también modelo aplaudiendo emocionada a su gran amor.



Tras el último gol de Edinson Flores y con la confirmación de la clasificación de Perú a semifinales, Alondra García saltó de felicidad en medio de la algarabía de los demás presentes en el lugar.



Perú ahora enfrentará a Chile por semifinales de la Copa América 2019... ¿ Alondra García estará en este nuevo clásico del Pacífico?