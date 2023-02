Doña Peta sigue dando de qué hablar luego que ante las cámaras de “América Hoy” tuviera más de un elogio hacía Alondra García Miró, expareja de su hijo, el futbolista Paolo Guerrero. Una de las últimas en opinar respecto al tema fue Gigi Mitre, quien no se mostró del todo de acuerdo.

La compañera de Rodrigo González consideró que la mamá del futbolista no pensó en Ana Paula Consorte, quien está esperando un hijo de Guerrero, cuando se animó a hablar de forma pública de Alondra.

“¿A raíz de qué da esas declaraciones? No sé, la posición ahora de Ana Paula, para mí, creo yo me incomodaría un poco. No hubo mala intención, me queda claro, pero ¿Qué hay detrás?”, comenzó diciendo.

La conductora de “Amor y Fuego” dijo que probablemente las declaraciones de Doña Peta no fueron del agrado de Ana Paula.

“Decir todas esas bondades de Alondra, que se notan que son sinceras, creo que es un poco incómodo para la actual pareja, futura madre, le guste o no, del nuevo bebé de Paolo”, agregó la figura de Willax TV.