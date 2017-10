Alondra García Miró no pasa por un buen momento. La modelo y actriz fue captada por las cámaras de Amor Amor Amor dándole el último adiós a su hermano Santiago, quien falleció el último viernes.

Según informó la reportera del espacio de Latina, Alondra García Miró se acercó a la prensa para pedir privacidad en este difícil momento que atraviesa su familia. Se supo que el velorio se realizó el día sábado por la noche.

En las imágenes desde el cementerio Parque del Recuerdo. Alondra García Miró, visiblemente afectada por la pérdida de su hermano, no pudo evitar derramar algunas lágrimas y se le vio, junto a su padre, cargando las flores a su llegada al camposanto.

Se informó que Santiago García Miró es el medio hermano de la modelo. Aún se desconocen las circunstancias de su fallecimiento. "Solo quería pedirles que realmente respeten este momento y que por favor no graben a mis familiares porque no tienen nada que ver. Siempre con toda la buena onda del mundo los atiendo pero les pido esta vez que no graben este momento. Gracias"

Declaraciones de Alondra García Miró

El velorio del hermano de Alondra García Miró se realizó en la iglesia Virgen del Pilar el día sábado. El domingo no se pudo llevar a cabo el entierro por el censo 2017, por ese motivo, este lunes 23 la familia llegó hasta el Parque del Recuerdo para dar el último adiós.

Según informó la reportera de Amor Amor Amor, el hermano de Alondra García Miró rondaba aproximadamente los 35 años de edad. Él era hijo del pintor Rafael García Miró George con su primer compromiso, Adriana Pardo Maldonado.

Alondra García Miró le da el último adiós a su hermano Santiago

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.