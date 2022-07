¿Se confirma la ruptura? La modelo e influencer Alondra García Miró hizo crecer los rumores de separación de Paolo Guerrero luego de que disfrutara sola de unas vacaciones de casi 2 semanas en España.

La ‘Ojiverde’ ha estado muy activa en sus redes sociales posteando cada arribo a una nueva ciudad española. Sin embargo, lo que llama la atención es que en ningún momento ha estado en compañía del ‘Depredador’.

Incluso, el atacante de la selección peruana no le ha dado like a las publicaciones de la ex chica reality, quien ya lleva más de 1 semana en la madre patria, visitando Madrid, Marbella, Ibiza y Mallorca. En dos de sus últimas publicaciones, que son las que cuentan con más reacciones en su perfil, no aparecen los ‘me gusta’ de Paolo.

A través de sus historias y post de Instagram, Alondra ha compartido videos y fotos de las paradisiacas playas que visitó, los platillos que disfrutó y los bellos paisajes de dichas locaciones españolas.

Foto: Instagram @alondragarciamiro

DISTANCIADOS

El viaje de Alondra García Miró a Europa se da en el contexto de la firma de Paolo Guerrero por su nuevo club, el Avaí de Brasil. El delantero se encuentra en tierra garotas, pues de puso a disposición de su nuevo equipo para pasar las pruebas físicas y exámenes médicos correspondientes.

Cabe anotar que no es la primera vez que se rumorea sobre el fin de la relación entre Alondra y Paolo. Ambos han emprendido viajes referentes a sus actividades individuales, lo que ha generado un distanciamiento que ha dado lugar a rumores de ruptura.

