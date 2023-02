LA TIENE EN UN ALTAR. Doña Peta ha descartado que existe un distanciamiento con la modelo peruana Alondra García Miró. En una entrevista con ‘América Hoy’, la madre de Paolo Guerrero tuvo palabras de agradecimiento y elogio para la ‘ojiverde’, quien mantuvo una larga relación con el ‘Depredador’.

“ Nos llamamos, a veces ella me llama, ella me quiere mucho, bastante, bastante . Yo también, ella se ganó mi cariño, yo la quiero bastante”, dijo Doña Peta confesando que aún sigue en comunicación con su exnuera.

La madre del pelotero calificó a Alondra como “una buena mujer” al señalar que siempre se ganó su cariño y, aunque ella tenga ya otra pareja, siempre la va a querer.

“ Tú rompes con el hombre, pero no con la familia porque no te ha hecho nada. Sí, ella no me ha hecho nada. Son problemas de ellos dos que yo no hablo, mi cariño sigue para Alondra, así ella tenga su pareja, una buena chica.”, agregó.

DOÑA PETA Y SU GESTO CONTRA ANA PAULA CONSORTE

¿NO LA PASA? Doña Peta se mostró como nunca antes en una entrevista que le dio a Ethel Pozo para el programa ‘América Hoy’. La madre de Paolo Guerrero se animó a hablar sobre la modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien está esperando un hijo del ‘Depredaror’, pese a su corto romance.

Si bien evitó en opinar sobre cómo le parece la brasileña, la madre del ‘Depredador’ fue tajante al afirmar que su hijo está viviendo un buen momento con respecto a su tranquilidad

“Yo eso me mantengo bien al margen, eso me lo dejan en mi corazón. Yo no sé lo que siente, lo que tengo, y ahí nomás . Si él está feliz, yo soy feliz. Lo veo feliz, tranquilo, más que feliz, tranquilo ”, precisó.