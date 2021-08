Aunque la conductora de la edición central de América Noticias, Alvina Ruiz, afirma que la coyuntura de la pandemia de la COVID-19 es el momento que más va a recordar a futuro, de toda su carrera periodística, se animó a revelar una anécdota de trabajo que también la marcó profundamente cuando recién iniciaba su paso por la televisión.

“Momentos bonitos, propiamente dichos, no he tenido pero sí circunstancias que me marcaron, como la de una niña que se quemó el rostro con una vela, y la mamá -que no tenía más dinero- me dijo: ‘llévatela, te la doy porque yo no puedo mantenerla’, y yo tenía en ese momento 19 años , y con las justas podía conmigo misma”, recordó la compañera de Gunter Rave.

Aunque sabía que no podía quedarse con ella, porque apenas era una jovencita que no llegaba a los 20 años, Alvina decidió ayudar a la niña, y durante 8 largos años la periodista le prestó toda la ayuda que pudo darle a esa nueva “sobrina” que le cayó del cielo, en medio de sus habituales coberturas periodísticas de casos policiales y sociales.

“Alejandra creció, ya debe tener poco más de 20 años, y se convirtió casi en mi “sobrina”, y era algo muy simpático porque ella vendía caramelos con la mamá en la virgen de la avenida Faucett, y cada vez que pasaba un vehículo de prensa le mandaba saludos a su “tía” que era yo. Un día un chofer del canal vino y me dijo: ‘Alvina, te manda saludos tu sobrina’”, contó.

“‘Si es tu familia, no deberías dejar que vendan caramelos’, me dijo el chófer. Entonces, yo le dije que estoy tratando de ayudarlos y que es una sobrina de cariño, en realidad es una compañera de ruta en esta profesión”, precisó Alvina.

Para Ruiz, así como existen hechos muy puntuales de personas que tienen un rostro y un apellido también hay otras historias que marcan el trabajo de todo periodista. “El terremoto de Pisco y el incendio en Mesa Redonda, jamás en mi vida voy a poder olvidar esas imágenes de cuerpos irreconocibles en el suelo. Son coberturas que realmente te van haciendo el camino como periodista pero no las puedes olvidar jamás”, sentenció.

