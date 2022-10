¡PALTAAA! Los conductores de América Hoy compartieron una comida en una conocida cevichería ubicada en La Victoria. Brunella Horna publicó una serie de videos en Instagram donde se ve a Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez, Edson Dávila y el productor Armando Tafur.

Según detalló la misma ‘Baby Brune’, estaban “celebrando” los tres años de relación de Christian Domínguez y Pamela Franco.

Sin embargo, en uno de los videos mostró que fueron “detenidos en la puerta del local” luego de no pagar la cuenta de lo que habían consumido. “¿Por qué nos ha detenido? Porque papá Armando no ha pagado”, indicó Brunella.

Giselo tras ser detenidos en la puerta: “Qué vergüenza”

Tras ser abordados por el personal del restaurante, Giselo solo atinó a mirar a Brunella y decir: “Qué vergüenza”. Mientras que Ethel Pozo aclaró que ella dio la propina.

“Me dice ‘Ethel, no he traído billetera, pero yo he pagado la propina’”, comentó la hija de Gisela Valcárcel.

