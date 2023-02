América Hoy estrenará la nueva temporada de “Mira quién baila 2″, un concurso de baile que promete entretener las mañanas. Durante su última emisión, dieron a conocer detalles de los jurados y los participantes.

Las conductoras del magazine anunciaron a los dos temibles jurados: Julio Zevallos, productor y Franco Benza, director de Mandrágora.

Tras ello, fueron presentados uno a uno a los concursantes de esta temporada, estos son: Yolanda Medina, el popular Cuy, Carla Rueda, más conocida como “Cotito”, Robotina, Jonathan Rojas y la gran sorpresa fue la inclusión de Brunella Horna, junto a Edson Dávila.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre participar en el reality de baile?

Tras ser anunciada como la participante sorpresa, Brunella Horna quedó en shock y afirmó que ella no puede bailar.

Ay nooo (...) Siempre sufro, un rato no me han consultado nada, no tengo tiempo”, expresó.

Brunella Horna es la participante sorpresa de "Mira quién baila"

