Angie Arizaga dijo, durante la inauguración de la nueva tienda Skechers en Larcomar, que la confianza y el respeto son las bases de su relación con Jota Benz y por eso no se incomoda cuando Rebeca Escribens, Tula Rodríguez o Mariella Zanetti ‘bromean’ y le dicen al ‘guerrero’ que es ‘churro’, ‘guapo’ y ‘bombón’.

Angie, ¿no te molesta cuando Mariella Zanetti l e dice a ‘ Jota’ que está ‘bueno’, ‘churro’?

No me incomoda para nada. Siempre Mariella, Tula (Rodríguez) y Rebequita (Escribens) lo hacen y lo tomo con el humor que es, porque todo es broma. En nuestra relación hay respeto y confianza, y eso lo sembramos desde un inicio y nos va bien. Nada de relaciones tóxicas.

Hace unos días ‘Cachaza’ dijo que ya planea su boda con Cardozo. ¿La de ustedes todavía es a largo plazo?

Jota y yo recién tenemos un año y medio de relación, sí nos hemos proyectado a casarnos y crear una familia, pero todo a su debido tiempo.

¿Y esos rumores de un embarazo?

Nada, si ya voy a estrenar mis zapatillas Skechers en mi rutina de ejercicios (ríe y mira su pancita).

Ustedes están como una de las parejas de portada de ‘En boca de todos’.

Sí, y me impresiona el cariño que recibimos del público, espero que sigan votando por nosotros para ganar.

LO PUSO APRUEBA

Angie Arizaga dio a conocer que se separó por un tiempo de Jota Benz, durante la pandemia. En ‘Más Espectáculos’, la conductora indicó que el chico reality regresó a ella al poco tiempo.

“Cuando te dicen: ‘Déjalo ir, si regresa es porque es tuyo’. Yo le dije (a Jota): ‘Amor, sé libre’, en su momento, y regresó. En pandemia le dije: ‘quédate en tu casa y yo en la mía’ y de ahí regresó”, detalló.

Angie Arizaga afirmó que se hizo de ‘rogar’ con Jota Benz. “Tengo año y 5 meses, pero la gente dice que siempre, es más, tengo un año más de salidas. Un año de hacerme la difícil un poquito”, añadió.

Angie Arizaga perdió el anillo que le regaló Jota Benz

En abril, Jota Benz reveló que le regaló un anillo a Angie Arizaga, pero sorprendentemente, ella lo perdió.

“Fue un lindo detalle, pero parece que mi amorcito no sabía bien la talla que hace poquito, no sé cómo, que siempre uso anillos, se salió, se cayó este. Ahora su pretexto es ‘como pierdes anillos, no te voy a dar ninguno’”, dijo la popular ‘negrita’.