Papá de Ethel Pozo desmiente a Magaly: “No he llamado a la producción, la reto a que lo demuestre”

¿TODO FUE UNA MENTIRA? Magaly Medina aseguró ayer que rechazó hacerle una entrevista a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo y expareja de Gisela Valcárcel. Según la ‘Urraca’, el hombre se comunicó con la producción de su programa y les ofreció “llorar” en la puerta de Pachacámac. Sin embargo, este se pronunció hoy y la desmintió.

“Este señor se comunicó con mi producción también, quería hablar con mi productor o conmigo. Dejó dicho al teléfono que tenía cosas muy interesantes para contarme”, indicó Medina.

Ante ello, Jorge Pozo salió en las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y negó que haya realizado ese tipo de llamadas y mucho menos que haya ofrecido a llorar en televisión.

“Es completamente falso, yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, esos son ya inventos, algo que realmente me molesta bastante”, manifestó.

Papá de Ethel Pozo desmiente a Magaly Medina (Video: Willax TV)

Jorge Pozo a Magaly Medina: “La reto a que demuestre que yo la he llamado”

El padre de Ethel Pozo instó a Magaly Medina a mostrar pruebas de las llamadas que habría realizado y enfatizó que lo dicho por la conductora es completamente falso.

“Yo le pediría a la señora que me demuestre, que yo he hablado todas esas cosas. No he tocado puertas. La reto que me demuestre que yo he hablado por teléfono y que tengo muchas cosas que contar, eso es mentira, no he hablado con la producción ni he dicho que me voy a poner a llorar repito, eso es falso”, recalcó.

