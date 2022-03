Brunella Horna aprovechó la presencia del salsero Álvaro Rod en el programa ‘América Hoy’ para preguntarle directamente si mantuvo un romance con Amy Gutiérrez, sin embargo, esto generó la incomodidad del cantante.

Álvaro Rod aprovechaba para promocionar el concierto del Grupo Niche, donde se presentará, pero Brunella Horna le lanzó la pregunta que todos querían hacerle . “¿Tú estuviste con Amy (Gutiérrez), verdad, Álvaro?” , dijo la modelo.

El salsero hizo que no escuchó y fue Janet Barboza quien le replicó la pregunta. Al no tener alternativa, Álvaro Rod decidió responder y negar haber mantenido un romance con Amy, pese a que ella dijo que él sí se enamoró.

“De hecho, ya que tocan el tema, me considero un caballero. He escuchado cosas que ha dicho ella y ya hablé con ella, ya se disculpó por lo que ha dicho, porque creo que no hay mucha verdad en esa mentira”, argumentó.

En esa línea, aclaró que pese a todo lo que dijo Amy Gutiérrez, él sigue teniéndole un gran cariño por la amistad que han consolidado.

“Nosotros siempre hemos sido muy amigos, nada más que eso, hermanos. Siempre nos ha unido una linda amistad, la verdad que me ha sorprendido lo que se ha dicho, pero tendrá sus razones. No (mi corazón no latió por ella), yo la quiero mucho, a pesar de lo que ha dicho, la admiro ”, agregó.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre Álvaro Rod?

En una entrevista con Christopher Gianotti en YouTube, Amy Gutiérrez reveló que un amigo suyo y con quien tiene una canción llamada ‘Vamos a escapar’, es decir, Álvaro Rod, se ilusionó de ella.

“Cometí el error de darle alas, sabiendo yo que él estaba sintiendo algo más que una simple amistad, yo sentí que él se ilusionó (...) Es una persona del medio, cantante, solista, compositor, un buen amigo mío”