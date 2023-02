LA APLAUDE. Amy Gutiérrez se animó a opinar sobre la primera representación de Milena Warthon en el Festival de Viña del Mar, donde está concursando en representación del Perú en la categoría ‘folclórico’.

La intérprete de “A cuánto me quedé” manifestó que Milena dio la talla en su primer show. “(La presentación) me pareció linda, con mucha proyección. Milena tiene mucho talento. Mañana (miércoles 22 de febrero) se presentará de nuevo, me imagino que lo hará con mucha más fuerza. Siempre en las primeras presentaciones uno está muy nervioso, pero ella dio la talla”, señaló la salsera a Infobae.

“Ella ya es talentosa, tiene mucho carisma. Ella sale al escenario e irradia buena energía”, añadió Amy Gutiérrez.

En otro momento, la salsera le pidió a su colega que proyecte más seguridad en el escenario y que más allá de la competencia se enfoque en vivir la experiencia de cantar en el Festival de Viña del Mar. “Más seguridad. Que esté segura de lo que hace y que le dé con todo. Que solamente piense en romper el escenario, no tanto ganar o en perder, sino en la experiencia (de estar en el Festival de Viña del Mar)” , resaltó.

Finalmente, Amy se mostró satisfecha con el puntaje que obtuvo Milena Warthon en la primera gala de conciertos y no descartó postular el próximo año para pisar el Anfiteatro de la Quinta Vergara. “Todavía no lo he hecho, pero vamos a ver si para el otro año se da la oportunidad”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR