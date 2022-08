Amy Gutiérrez reapareció EN VIVO en el programa ‘En Boca de Todos’ para explicar que el manchado en su pantalón blanco el último lunes 15 de agosto fue parte de una campaña de una empresa de toallas higiénicas para normalizar la menstruación.

La cantante inició su presentación agradeciendo a los usuarios y a los artistas por el respaldo ante el supuesto momento incómodo que tuvo que pasar en televisión. Pidió que se normalice la menstruación.

“Agradecer profundamente a todos los artistas y a todas las personas que han estado apoyándome y escribiéndome, de hecho me cuesta creer muchas veces que la realidad ahora es que vivimos en un país donde se normalizan situaciones y cosas que no son normales. Normalizamos muchas veces los robos, la corrupción y no normalizamos algo tan natural que es la menstruación, la regla .”, dijo.

En ese sentido, Amy reveló que la marca Kotex se contactó con ella para hacer posible esta campaña y de esa forma que tenga repercusión en los medios de comunicación.

“Quiero contarles que fue una campaña con Kotex porque buscamos normalizar la menstruación y de hecho Tula, Maju y Rondón, todos sabían de esto, así que les agradezco . Todas estamos juntas y en estos momentos más tenemos que saber que las mujeres grandes podemos entender más rápido todo, pero las niñas no”, agregó.

Amy Gutiérrez habla del incidente de su pantalón

TULA RODRÍGUEZ SABÍA QUE ERA ‘MONTADO’

Por su parte, Tula Rodríguez, quien ayudó a Amy Gutiérrez por la mancha en su pantalón, también aceptó que sabía que todo era parte de una actuación para una campaña.

“Esto es una campaña donde todos teníamos conocimiento porque incluso en los comentarios nos decían ‘qué poco empática por no decir nada’, por favor”, señaló la conductora.