CONTINÚA CON SU VIDA. Amy Gutiérrez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram después de que Mayra Goñi hiciera público el fin de su amistad por declaraciones que involucrarían sentimentalmente a la salsera con Nesty, actual pareja de la actriz.

Para Amy Gutiérrez, Mayra Goñi está malinterpretando sus declaraciones, sin embargo, no le dará explicaciones porque considera que cantante ya tomó su decisión. “Déjalos que te juzguen, déjalos que te malinterpreten, déjalos que hablen mal de ti. Sus opiniones no son tu problema”, dice el mensaje que compartió salsera en su cuenta de Instagram.

Además, Amy Gutiérrez indica que continuará enfocada en su carrera en lugar de dedicarle tiempo a líos amorosos. “Mantente amable y auténtico sin importar lo que digan o hagan. Nunca dudes de lo que vales. Sólo sigue brillando como lo haces siempre”, indicó la promesa de la salsa.

Como se recuerda, Mayra Goñi reveló que rompió su amistad con Amy Gutiérrez luego que ella insinuara que podría ‘fluir’ un beso entre ella y Nesty durante su presentación en ‘El Dúo Perfecto’, reality del que fueron campeones una temporada. Agregó que la cantante la decepcionó y que ahora no podría confiar en ella a pesar que ambas fueron muy amigas.

La actriz y cantante reveló que todo ocurrió durante su participación en ‘El dúo perfecto’, cuando Nesty (su novio) y Amy Gutiérrez formaban una de las duplas del programa.

"Amy compartía camerino conmigo, era muy amiga mía y hacia dúo con Nesty. Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento. Luego, los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales”, contó Mayra Goñi durante una transmisión en vivo.

Además, añadió que les preguntaron lo mismo a Nesty y Amy Gutiérrez.

“Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, agregó Mayra, dejando en claro que le puso la cruz a Amy Gutiérrez.

