SU GRANITO DE ARENA. Amy Gutiérrez realizó un reto que busca fortalecer el amor propio. La salsera grabó video donde muestra sus rollitos para invitar a sus seguidores a amarse como son.

Amy Gutiérrez publicó un video donde se le ve frente a un espejo. La salsera se alza el polo y muestra su pancita. La primera grabación lleva como título Expectativa y se le ve con el estomago enflaquecido, no obstante, luego sube otro con el título de realidad donde se observa que la salsera deja de contener el aire y muestra su pancita tal y como es.

“Bueno subí mi expectativa versus realidad porque me retó una amiga mía. Me pareció súper increíble poder hacer esto porque mostrarnos a nosotros mismos que somos reales y no andar por la vida como una foto de instagram, posando así, asá, primero debemos sentirnos bien con nosotros mismos, esto es hermoso, esto es lo que nos hace ser nosotros mismos”, dice Amy Gutiérrez en su video.

Amy Gutiérrez reta a otros amigos artistas a sumarse a este reto. “No está mal que por ahí tengan un rollito de más porque es lo más humano que puede haber. Los invito a amarse”, finaliza la salsera en su cuenta de Instagram.

Amy Gutierréz muestra sus rollitos y habla del amor propio (TROME)

