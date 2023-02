La cantante Ana Kohler contó que hará un disco con sus mejores éxitos y como un homenaje al ‘siqui siqui’, tema que se popularizó en su voz con el grupo Euforia de Iquitos. Y afirmó que su género es la tecnocumbia, pero ella canta de todo.

“Estamos haciendo un disco homenaje con las canciones que han sonado más en mi voz desde los 90 hasta el ‘siqui siqui’, con video y si Dios quiere muy prontito estará en todas las plataformas digitales”, afirmó.

Tendrás en este disco alguna colaboración...

Hay una sorpresa, un feat con alguien con quien quería grabar hace mucho tiempo.

Será un tema superbailable..

Este verano lo vamos a encender de todas maneras.

En este disco vas a incluir otros géneros o solo harás tecnocumbia.

En vivo hago rock, salsa, merengue, bachata, hago todo tipo de música hasta criollo. He pasado por mi época de nueva ola, de boleros, he pasado por todos los géneros. No puedo dejar a ese público que me sigue o va a los casinos, que mayormente son personas mayores, entonces no puedo dejar de hacer un bolerito o lo que me pidan.

Tú tienes un público fiel.

Yo siempre digo si yo no me aburro en el escenario, el público tampoco se aburrirá.

Ninguno de tus hijos siguió tus pasos.

Tengo tres hijos. La mayor tiene tres carreras, está trabajando y le va muy bien, el varón tiene 25 años también tiene su carrera y la última acaba de ingresar a la universidad. Todos cantan, tocan instrumentos, son muy talentosos, pero están dedicados a sus carreras. Además, allá (Estados Unidos) en las universidades es por obligación que tiene que llevar música, tocar un instrumento.

Ana Kohler sobre Florcita y Néstor Villanueva: “Cuando hay maltrato emocional, es otra cosa”

Ana Kohler tuvo la oportunidad de conversar , en Pucallpa, con Florcita Polo Díaz sobre la situación que vive con su esposo Néstor Villanueva, quien dijo a Trome que luchará por ella hasta que se lo permita para recuperar su matrimonio, pues como dijo la hija de Susy Díaz atraviesa por una crisis.

“Tuve oportunidad de charlar con ella en Pucallpa, cuando ya hay otro punto que es el maltrato emocional, como que la cosa ya cambia. Mira, yo aprendí que cuando tú dices algo, ya no hay marcha atrás porque tus palabras no te las vas a meter a la boca. Pienso hoy más que nunca que hay que valorar a la familia”, sostuvo Kohler.

En tanto Florcita ha señalado que sus únicos ‘amores’ son sus hijos Adriano y Stefano, y prefiere guardar silencio cada vez que le preguntan por su esposo Néstor Villanueva.

Prefiero no hablar de ese tema, estoy enfocada en trabajar, lo que pasa en mi vida personal queda para mí.

