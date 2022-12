¡ENAMORADÍSIMOS! Edison ‘Orejas’ Flores y Ana Siucho son una de las parejas más sólidas y queridas en el medio futbolístico, y este jueves 22 de diciembre celebran sus 3 años de matrimonio.

Para festejar esta fecha especial, Siucho decidió compartir en su perfil de Instagram una fotografía del día de su matrimonio, además escribió un tierno mensaje en el que resaltó el amor profundo que siente por su esposo y padre de su pequeña Alba.

“Feliz 3 años de casados mi Chichi. Lo nuestro es cómo es, es toda una aventura, no le hace falta nada, tres años y estoy aquí. ¡Te amo de todas las formas y colores!”, se lee en el texto.

El querido futbolista recurrió a los comentarios para responder el gesto de su esposa con un emotivo mensaje: “ Te amo cosita… Se vienen retos importantes pasito a pasito sumando años”.

En solo unas horas, la publicación suma más de 34 mil “Me gusta”. Asimismo, los seguidores de la pareja y amigos cercanos aprovecharon la oportunidad para dejarle mensajes en los que les deseaban lo mejor en su matrimonio.

“¿CÓMO QUE TRES AÑOOSS?, Si ayer los estaba viendo por la tele”, “Hermosos dios los bendiga siempre un abrazo de oso”, “Felicidades a los dos ,todas las bendiciones y que sean 100 más”, “Que sean muchos años más juntos”, “Muchas felicidades y muchos años más”, son algunas reacciones de sus fans.

Como se recuerda, la pareja se casó en el 2019 y su ceremonia, que se realizó en el Estadio Monumental, se convirtió en la “boda del año”. El evento contó con más de 800 invitado y que fue transmitido en vivo para todo el Perú.

‘Orejita’ cuenta que Ana Siucho no podía embarazarse

Hace unas semanas, Edison ‘Orejitas’ Flores se sinceró en una entrevista con Jesús Alzamora y reveló que su esposa Ana Siucho tuvo algunos inconvenientes para quedar embarazada y que estuvieron en la búsqueda durante 4 meses.

“Fue algo muy especial para mi porque la buscábamos un tiempo, se nos hizo bastante difícil. Ya me estaba preocupando, Ana me metía la presión de que ella estaba bien y pensé que yo era el del problema”, indicó al ser consultado sobre si hija.

Además, Edison Flores afirmó que su familia también quiso “ayudarlo” para que Ana quede embarazada, y por eso le hicieron tomar maca negra.

“Cuando ya sabíamos que estaba embarazada y le íbamos a dar la noticia a mi familia, como ellos sabían que veníamos buscando un hijo, hasta en mi casa me recibieron con maca negra, antes de darles la noticia. Llegó un punto en el que yo dije que ya no quería nada, me frustré”, expresó.

