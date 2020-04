Serena y con calma. Anahí de Cárdenas reflexionó sobre la posibilidad de morir en la sección Desayuno Japonés de su cuenta de Instagram. La actriz habló sobre este tema tan delicado tras descubrir que tendría otro ganglio inflamado.

“Esta semana después de mi quimioterapia del día lunes llegue a casa con un dolor medio raro en la axila entonces me palpé y sentí un bultito, ¡otro!, y es me imagino un ganglio así que llame al doctor”, cuenta Anahí de Cárdenas en la mencionada red social.

“Ahora después de sentirme el bulto, mi proceso mental fue muy rápido automáticamente dije fue ‘me voy a morir’ (…) pero luego dije basta, tranqui, respira (…) Lo peor, peor, peor que podría pasar de todo esto es que me muera y que pasa si me muero ¿Estoy lista para morirme? De una manera muy rara me di cuenta que sí. (…) porque me puedo morirme de cáncer, de covid como también puedo cruzar la calle y morirme porque me chancó un carro. Entonces me pregunté porqué estoy lista para morirme”, indica la actriz de “No me digas solterona”.

Anahí de Cárdenas señala que se siente lista para morir porque es plenamente feliz con la persona con la que comparte los días. La actriz siente mucho agradecimiento por todas las oportunidad que le dio la vida: amigos, su familia y el amor de su vida.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consiente, sensible y de ahí pensé el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo fue como un despertar muy loco. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mi todos los días”, finalizó la actriz en su cuenta de Instagram.

