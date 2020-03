A través de su cuenta de Instagram, la actriz Anahí de Cárdenas reveló que continúa luchando contra el cáncer y esta vez, los médicos decidieron aumentar sus sesiones de quimioterapia de cuatro, a doce. Sus seguidores le enviaron mensajes de aliento en esta batalla.

La modelo revela que, a pesar de que no está acostumbrada a los cambios radicales, ha aprendido a ser ‘flexible’ en los tratamientos a los que se viene sometiendo.

“Me cambiaron mi protocolo de quimioterapias. En vez de 4, serán 12. 12 más suaves en vez de 4 fuertes. Me descuadró. Me descompaginó. Yo que soy tan cuadriculada para muchas cosas sobre todo del trabajo y respeto por el tiempo ajeno y propio, que todo lo tengo planeado al milímetro. Por tanto, si me cambias o mueves una coma, me infarto”, escribió Anahí de Cárdenas.

“Me cambiaron mi esquema, me quitaron el piso, me sentí perdida nuevamente. El doctor me dijo: Quieres saber qué más debes aprender de esta enfermedad, la flexibilidad. Y razón no le falta”, añadió la también actriz.

LLORÓ POR MEMES SOBRE ELLA

Anahí de Cárdenas hace un par de semanas se convirtió en tendencia por una burla hacia el turbante que usa. La actriz mostró su incomodidad con el programa ‘Mujeres al mando’ y las conductoras tuvieron que salir a ofrecerle disculpas públicas ante la ola de críticas que recibieron. Sin embargo, hoy la intérprete publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en el que muestra los crueles memes donde se burlan de ella, su apariencia y su lucha contra el cáncer.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en fb que esta haciendo “memes” burlándose de mi. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Si, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, está mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe. Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel. Pero es parte de ser una figura pública, no?”, sostuvo Anahí de Cárdenas.

