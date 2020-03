Anahí de Cárdenas hace un par de semanas se convirtió en tendencia por una burla hacia el turbante que usa. La actriz mostró su incomodidad con el programa ‘Mujeres al mando’ y las conductoras tuvieron que salir a ofrecerle disculpas públicas ante la ola de críticas que recibieron. Sin embargo, hoy la intérprete publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en el que muestra los crueles memes donde se burlan de ella, su apariencia y su lucha contra el cáncer.

“Todos los días recibo mensajes maravillosos de apoyo, de gente que no conozco que me lee, me apoya y hasta reza por mi, y lo agradezco, me emociona hasta las lágrimas”, empieza el post de Instagram de Anahí de Cárdenas.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en fb que esta haciendo “memes” burlándose de mi. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Si, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, está mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe. Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel. Pero es parte de ser una figura pública, no?”, sostuvo Anahí de Cárdenas.

“Me da pena yo ser el centro de estas burlas, claro que sí, me indigna, claro que sí... pero mucho no puedo hacer al respecto más que reflexionar, visibilizarlo, y quizás hacerlos pensar dos veces antes de compartir algo cruel, que va a herir a alguien. Gracias @rowiprieto por empujarme a compartirlo, y gracias “doble p” por tu insight ❤️”, indicó apenada la actriz

Asimismo, envió un mensaje para los autores de esos memes crueles. “Y a los que hicieron estos memes, se quienes son, no los estoy exponiendo porque no me interesa fregarlos. Espero de todo corazón que “despierten” en algún momento”.

LLAMA A LA REFLEXIÓN

Anahí de Cárdenas, en otro momento se refiere a que estas publicaciones también la hicieron reflexionar sobre la crueldad y las burlas hacia los demás. “Siempre hay un lado positivo, y un lado negativo para todo. Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida. Ni siquiera el cáncer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar. Qué queremos, dónde estamos, dónde ponemos nuestra atención, y cómo lidiamos con las desgracias, propias y ajenas. Nuestra falta de compañerismo, empatía y sentido de comunidad. Es como cuando vas al teatro, estás en pleno drama y la gente se ríe. Es un fenómeno extraño, pero todos tenemos maneras diferentes de procesar la incomodidad, dolor y el miedo, entre otros sentimientos negativos”.

RECIBE APOYO

Tras la publicación en su cuenta de Instagram, sus amigos y compañeros actores le dieron todo el apoyo a la actriz y lamentaron las publicaciones.

patriciabarretoa: “Iluminas Anahí y todo vale la pena, sentir, entender, aprender y reconstruir!✨ Eres pura sabiduría ♥️ me enseñas muchísimo! Amor y paciencia. Te quiero!”

giselaponcedeleonf: “A veces nos olvidamos que tenemos corazón, esto iba a pasar eventualmente hermana. Por alguna razón necesitamos sentirnos en una posición de poder sobre el otro, de olvidar la real existencia de quienes nos rodean. Pero tú estás haciendo las cosas tan bien y con tanta honestidad y generosidad que estoy SEGURA de que hay mucha más gente que siente tu alma y que te quiere y respeta que la que necesita burlarse de otro. Siente lástima por ellos, en que lugar de su vida estarán para necesitar hacer algo así ?Tu siempre amable, buena y con la cabeza en alto. Te queremos mucho ♥️”

maribeltoledo: “Te abrazo con todo mi ser. Hasta envolverte todita. Casi como pararrayos ante tanta estupidez. Tú sigue con esa luz preciosa q nos alimenta el alma cada día”

rowiprieto: “Gracias hermana por tomarte el tiempo de deconstruir tu dolor y visibilizar el bullying, porque al final es lo que es. Eres de las personas más fuertes que conozco y estás atravesando todo esto como una guerrera. Gracias por la desahuevada que le estás dando a medio Perú. ❤️”

VIDEO RELACIONADO

Anahí de Cárdenas pasó incómodo momento por desatinado comentario